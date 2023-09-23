سيتي المنقوص يضرب نوتنجهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الأول عند الدقيقة 7 عن طريق فودين، ووقع إيرلينج هالاند على الهدف الثاني في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني تعرض رودري لحالة طرد بعد مشاجرة مع لاعب نوتنغهام جيبس وايت.

وظل سيتي منقوصًا حتى نهاية اللقاء، وهو الأمر الذي لم يستغله نوتنجهام، وانتهى اللقاء بفوز السيتي (2-0).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط محتلًا بهم المركز العاشر.