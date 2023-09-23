الصحة العالمية تحذر من اقتطاعات حادة في المساعدات باليمن مع اتساع فجوة التمويل

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من اقتطاعات حادة في المساعدات المطلوبة باليمن في ظل اتساع فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، على منصة إكس "تويتر سابقا": "على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة".

وأضافت: "ليس هناك مبالغة في تقدير خطورة الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ومما يثير القلق أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة". وأوضحت أنه حتى أغسطس 2023، لم يتم جمع سوى 31.2% من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار: "مما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على الفئات الأكثر ضعفا".

وقالت المنظمة، إن هذه الاقتطاعات الحادة "تعرض الملايين لمخاطر الأمراض، والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، الوضع سيسير نحو الأسوأ".