الرئيس الصيني يدرس بجدية زيارة كوريا الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، إنه سيدرس بجدية مسألة زيارة كوريا الجنوبية.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن شي اجتمع مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك سو في مدينة هانجتشو شرق الصين، قبل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

وقالت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية إن هان طلب من شي أن تلعب الصين دوراً بناء مع كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، عبرت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، عن بالغ قلقهم حيال التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا عبروا عن "قلق بالغ" إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري بينهما، والذي شمل صفقات أسلحة محتملة.