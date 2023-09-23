قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن روسيا استولت خلال الشتاء الماضي، على 20% من الأراضي الأوكرانية في 4 مقاطعات، هي: لوهانسك، ودونتيسك، وزابورجيا، وخيرسون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «النيل للأخبار»، مساء السبت، أن روسيا بدأت بنهاية الشتاء في تنظيم الشكل الدفاعي الخاص بها في تلك المناطق، موضحًا أن «أوكرانيا على الجانب الآخر، بدأت الاستعداد لهجوم الربيع».

ونوه أن الهجوم الأوكراني - الذي بدأ في الصيف - على المواقع الدفاعية الروسية فشل؛ لأن كييف لا يمكنها أن تنفذ هجومًا مضادًا بدون وجود سيطرة جوية.

وأوضح المفكر والخبير الاستراتيجي، أن الأمر دفع أوكرانيا إلى الاعتماد على الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية؛ لضرب الأهداف الروسية.

ونوه أن أوروبا وشعوبها بدأت تمل من تلك الحرب؛ لأن عليها ضغطًا اقتصاديًا، مضيفًا: «وزير الدفاع البريطاني قال لـ زيلينسكي: (أنت واقف في أمازون تطلب اللي أنت عاوزه)، وأتوقع بنهاية العام أوروبا هتسلم وتقول كفاية، لأن الشعوب لن تتحمل هذا الأمر».

ولفت إلى أن الجانب الأمريكي يستهدف من الحرب الدائرة، استنزاف الجانب الروسي لأطول فترة ممكنة، منوهًا أن واشنطن لا تمنح سلاحا هجوميًا لأوكرانيا، وإنما سلاح دفاعي من أجل استنزاف الجانب الآخر وإطالة أمد الحرب.

https://youtu.be/rdbkSOMa7sc