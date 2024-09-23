 حزب الله ينفي مقتل القيادي علي كركي ويؤكد نقله إلى مكان آمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله ينفي مقتل القيادي علي كركي ويؤكد نقله إلى مكان آمن


نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:55 م

أكد حزب الله في بيان، اليوم الاثنين، أن القيادي بالجماعة علي كركي بخير ونقل إلى مكان آمن، وذلك بعدما تداولت تقارير أنه استُهدف في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن الغارة التي شنها الجيش، على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت القيادي علي كركي، مشيراً إلى أن مصيره غير معروف.

وكان المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أن الجيش أغار قبل دقائق "بشكل موجه ومحدد" على العاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى عزمه نشر تفاصيل إضافية لاحقاً.

وأفادت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية بأن كركي، الذي يشغل منصب قائد الجبهة الجنوبية، يتصدر هرم القيادة في التنظيم حالياً.

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