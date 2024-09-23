هانى فرحات يختتم حفلات صيف الرياض بليلة رابح صقر

اختتم الموسيقار هاني فرحات حفلات الصيف بالرياض من خلال الحفل المقام مساء أمس الأحد، للفنان رابح صقر احتفالا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، والذى جمعهما للمرة الأولى وشهد حالة من التناغم بينهما.

قدم رابح في الحفل مجموعة من أغنياته الشهيرة بأداء استثنائى وألحانه التي يعشقها الجمهور، وظل يرددها معه طوال الحفل على مدار ساعتين، مع موسيقى الأوركسترا الكبير بقيادة الموسيقار هاني فرحات.



وأكد فرحات، أن الحفل كان ممتعا له بشكل شخصي لأنه من عشاق رابح صقر، موضحا أن جمهور رابح ذواق للفن الأصيل ويعشق أغنياته وهو ما جعل الليلة ساحرة ومبهرة.

يذكر أن الموسيقار الكبير هاني فرحات قدم عددا كبيرا من الحفلات الجماهيرية بالخليج العربي، ويستمر في جولته الناجحة بحفل جديد مع أنغام يوم 26 من الشهر الجاري في الكويت.