 هانى فرحات يختتم حفلات صيف الرياض بليلة رابح صقر - بوابة الشروق
الإثنين 23 سبتمبر 2024 9:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هانى فرحات يختتم حفلات صيف الرياض بليلة رابح صقر


نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:08 ص

اختتم الموسيقار هاني فرحات حفلات الصيف بالرياض من خلال الحفل المقام مساء أمس الأحد، للفنان رابح صقر احتفالا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، والذى جمعهما للمرة الأولى وشهد حالة من التناغم بينهما.

قدم رابح في الحفل مجموعة من أغنياته الشهيرة بأداء استثنائى وألحانه التي يعشقها الجمهور، وظل يرددها معه طوال الحفل على مدار ساعتين، مع موسيقى الأوركسترا الكبير بقيادة الموسيقار هاني فرحات.


وأكد فرحات، أن الحفل كان ممتعا له بشكل شخصي لأنه من عشاق رابح صقر، موضحا أن جمهور رابح ذواق للفن الأصيل ويعشق أغنياته وهو ما جعل الليلة ساحرة ومبهرة.

يذكر أن الموسيقار الكبير هاني فرحات قدم عددا كبيرا من الحفلات الجماهيرية بالخليج العربي، ويستمر في جولته الناجحة بحفل جديد مع أنغام يوم 26 من الشهر الجاري في الكويت.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك