وزير الداخلية اللبناني يعلن فتح المدارس والمعاهد الحكومية لإيواء النازحين من منطقة الجنوب

قرروزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، فتح المدارس والمعاهد الحكومية لإيواء النازحين من منطقة الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع خلية الأزمة في الوزارة، مساء الاثنين، بحضور مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي د. هيلدا خوري.

وأشارت فضائية LBC اللبنانية، نقلًا عن بيان الوزارة، إلى أن «العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان، وتحديدا الشوف وعاليه وبعبدا، بدأت باستقبال النازحين.

وطلب مولوي، من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كافة، مواكبة عمليات النزوح والإيواء، ومساعدة المواطنين اللبنانيين، وحفظ الأمن والنظام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم، أدت حتى اللحظة إلى مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين.

ونوهت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، أن «من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون».

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، مستشفيات في جنوب وشرق البلاد للاستعداد لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة؛ لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة، التي تشنها إسرائيل الاثنين، تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.