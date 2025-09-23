اليابان تدعو إلى وقف فوري لإجراءات إسرائيل الأحادية ضد فلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وزير الخارجية إيفايا تاكيشي:

- توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والخطوات نحو الضم غير مقبولة إطلاقًا

- اليابان كانت وما زالت تدعم مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

دعا وزير الخارجية الياباني إيفايا تاكيشي، إلى وقف فوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب ضد فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين، في المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي نُظّم تحت مظلة الأمم المتحدة بقيادة فرنسا والسعودية.

وأوضح تاكيشي أن توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والخطوات نحو الضم "غير مقبولة إطلاقًا".

وفي يوليو الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء "الليكود" ورئيس الكنيست أمير أوحانا إلى تنفيذ الضم "فورا".

وتنسجم هذه الخطوات مع سياسات إسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث كثفت في الضفة الغربية عمليات هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتسريع البناء الاستيطاني.

وأضاف تاكيشي: "اليابان تدين بشدة هذه الإجراءات وتدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات الأحادية الجانب".

وأكد أنه يجب على حركة حماس أيضاً إطلاق سراح الأسرى والتخلي عن سلاحها.

وشدد على أن اليابان كانت وما زالت تدعم مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى ضرورة معالجة الصعوبات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية على وجه السرعة، مشيرةً إلى أن الوضع الحالي في غزة "وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة والقلق".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهداء، و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.