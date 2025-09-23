المحكمة العليا تعتزم النظر في توسيع سلطة ترامب لتشكيل الوكالات بإلغاء حكم عمره 90 عاما

قالت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين إنها ستدرس توسيع سلطة الرئيس دونالد ترامب لتشكيل الوكالات المستقلة من خلال إلغاء قرار عمره نحو قرن من الزمن يحد من قدرة الرؤساء على إقالة أعضاء مجالس إدارة الوكالات.

وفي قرار بتأييد ستة قضاة ومعارضة ثلاثة، سمحت المحكمة العليا أيضا للرئيس الجمهوري بتنفيذ طرد ريبيكا سلوتر، العضو الديمقراطي في لجنة التجارة الاتحادية، أثناء نظر القضية.

وانضمت القاضية إيلينا كاجان إلى سونيا سوتوماير وكيتانجي براون جاكسون في رفض القرار الذي سمح بإقالة سلوتر. والذي يأتي بعد قرارات مماثلة تؤثر على ثلاث وكالات مستقلة أخرى.

وكتبت كاجان أن "الكونجرس، كما يتفق الجميع، منع كل تلك الإقالات من جانب الرئيس، ولكن الأغلبية (في المحكمة)، سلمت السيطرة الكاملة على كل تلك الوكالات إلى الرئيس".

ومن المتوقع أن يستمع القضاة إلى الحجج في ديسمبر حول ما إذا كان يجب إلغاء حكم عمره 90 عاما يعروف باسم "منفذ همفري".

وقد سمح القضاة للرئيس الجمهوري بإقالة بعض المسؤولين البارزين أثناء نظر الدعاوى القضائية، مما يشير إلى أن الأغلبية المحافظة تعتزم إلغاء أو تضييق قرار المحكمة العليا لعام 1935 الذي وجد أن المفوضين لا يمكن إقالتهم إلا بسبب سوء السلوك أو إهمال الواجب.

وكانت محاكم أدنى درجة قد أعادت ريبيكا سلوتر إلى منصبها بعدما أقالها ترامب وذلك بموجب حكم "منفذ همفري". وفي تلك القضية، وقفت المحكمة إلى جانب مفوض آخر بلجنة التجارة الاتحادية طرده الرئيس فرانكلين روزفلت. ووجد القضاة آنذاك بالإجماع أنه لا يمكن إقالة المفوضين إلا بسبب سوء السلوك أو إهمال الواجب.