تعليق العمليات في عدة مطارات روسية جراء هجمات بمُسيرات أوكرانية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عدة مطارات روسية اضطرت إلى تعليق عملياتها خلال الليل إثر موجة من الهجمات بطائرات مُسيرة الأوكرانية.

وحذرت شركة "إيروفلوت"، أكبر شركة طيران روسية، من أنها ستستغرق يوما كاملا لاستعادة جدول رحلاتها الكامل في مركزها الرئيسي بمطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للطيران المدني "روسافياتسيا"، أنه تم إغلاق مطار شيريميتيفو، أكبر مطارات البلاد، لنحو 4 ساعات مساء أمس الاثنين أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وتأخرت عشرات الرحلات الجوية، كما تأثرت مطارات أخرى، من بينها مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي في موسكو، بالإضافة إلى مطارات إقليمية في قازان وسامارا وساراتوف على نهر الفولجا وجيليندجيك على البحر الأسود.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، لكن السلطات قالت لاحقا إن رصد طائرات مسيرة استمر فوق منطقة موسكو صباح اليوم الثلاثاء، فيما لم للتطرق لأي تفاصيل عن الأهداف المقصودة.