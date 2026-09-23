أعلن الدكتور شريف محمد صبري العطار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، حصول كلية الخدمة الاجتماعية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتصبح بذلك الكلية التاسعة بالجامعة التي تحصل على الاعتماد، في خطوة تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن اعتماد كلية الخدمة الاجتماعية يرفع عدد الكليات المعتمدة بالجامعة إلى 9 كليات، هي السياحة والفنادق، والآثار، والتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والعلوم، والطب البشري، بالإضافة إلى اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

وأكد أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال السعي إلى الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمختلف الكليات والمعاهد والبرامج التعليمية، وفقًا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم عميد كلية الخدمة الاجتماعية، إن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي جاء عقب استيفاء المعايير المرتبطة بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، مشيرًا إلى أن الاعتماد يعكس جهود الكلية في تطوير أدائها الأكاديمي وتحسين جودة التعليم المقدم للطلاب.

وأضاف أن الكلية أصبحت ثاني كلية على مستوى قطاع الخدمة الاجتماعية تحصل على الاعتماد، بعد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة، موضحًا أن الكلية تعتزم خلال الفترة المقبلة التقدم للحصول على الاعتماد البرامجي.

وأشار الدكتور تامر فهيم مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الفيوم، إلى أن اعتماد كلية الخدمة الاجتماعية جاء بعد تنفيذ زيارات للدعم الفني ومتابعة جاهزية الكلية لاستيفاء متطلبات الاعتماد.

ولفت إلى استمرار إجراءات التقدم لاعتماد كليات دار العلوم، وطب الأسنان، والتمريض، والآداب، والهندسة، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.