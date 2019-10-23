تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بذكري الفنان "محمد فوزي"غدا الخميس بمقر الجمعية.

يبدأ الحفل بعرض فيلم تسجلي عن مشوار الفنان محمد فوزي بعنوان "عوام علي بر الهوي"، عقب ذلك يتحدث رئيس الجمعية عن ملامح الصداقة بين الفنان فريد الأطرش، والفنان محمد فوزي، بحضور الدكتورة ميادة الحو، حفيدة الفنان محمد فوزي، والمهندس خليل حبيب، نجل شقيق الفنانة مديحة يسري.

ويتضمن برنامج الاحتفال فقرة غنائية لروائع الألحان التي تغني بها فوزي وكبار نجوم الطرب في مصر، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.

يذكر أن الفنان محمد فوزي رحل عن عمر يناهز 48 عاما، حيث ولد فى 24 أغسطس 1918، وتوفى في 20 أكتوبر 1966، بعد صراع طويل مع المرض، وقدم خلال مشواره في الفن 36 فيلما، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأغاني، وهو أول من قدم أغاني للأطفال منها "ماما زمانها جاية، ذهب الليل".



