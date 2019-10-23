رئيس الزمالك: الأهلي «ضحك» على كهربا ورفض ضمه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي خدع محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي، بأنباء التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان كهربا رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده وفقاً لما ذكره اللاعب، لكن إدارة الأبيض أكدت أن هناك عقداً أخر ما زال سارياً لتتهم لاعبها بالهروب.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "الأهلي (ضحك) على كهربا وقالوا له (عندنا الجنة وسننفذ كل رغباتك)، لكن في النهاية صرفوا النظر في التعاقد معه، قلت أن المفاجآت قادمة وهو ما حدث".

وأضاف: "سبق للاعب الاعتداء بالضرب على المدرب كريستيان جروس لكن أخفينا الأمر، بالإضافة إلى الأزمات التي كان يفتعلها مع زملائه".

وتابع: "لم نغازل كهربا لضمه مثلما تردد في وسائل الإعلام، نادي الزمالك لا يريد استعادة خدمات اللاعب".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته مؤكدًا أن تردد قناة النادي الجديدة سيتم الإعلان عنه خلال ساعات قائلا: "جمهور الزمالك سيستيقظ غدا وسيجد تردد قناة الزمالك، وهي أول قناة في تاريخ النادي".

يُذكر أن أمير توفيق، مسؤول التعاقدات بالأهلي، نفى وجود نية لدى النادي لضم محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مؤكدًا أن الأحمر إذا أراد ضمه ستتفاوض الإدارة مع النادي البرتغالي.