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أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمباراة بورسيا دورتموند والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش

خط الدفاع :ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين - كوادو أسامواه.

خط الوسط: انتونيو كاندريفا - روبيرتو جاليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

بينما جاء تشكيل بورسيا دورتموند على النحو التالي: