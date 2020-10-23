استطلاع يكشف عن المنتصر في مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة

أظهر استطلاع فوري لشبكة سي إن إن الأمريكية عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بانتخابات نوفمبر 2020، أن المنافس قدم أداء أفضل.

وقال الاستطلاع إن 28% فقط قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة مقابل 67% قالوا إن الانتصار كان حليف بايدن.

وأضاف الاستطلاع أنه بشكل عام فإن 53% من متابعي المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل مقابل 39% قالوا إن الكفة مالت لصالح ترامب.

وتابع الاستطلاع أن 73% من متابعي المناظرة قالوا إن انتقاد بايدن لترامب كان عادلا و26% قالوا إنه ليس كذلك، مقابل 50% قالوا إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلا و49% قالوا إنه لم يكن عادلا.

ويشار إلى أن استطلاع سي إن إن أجرته SSRS عبر الهاتف مع 585 ناخبا مسجلا ممن شاهدوا أيضا مناظرة 22 أكتوبر الجاري، في حين أن هامش الخطأ هو 5.7 نقطة مئوية.