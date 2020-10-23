الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة دهس جرار زراعي لطفلة بالمنيا

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله دهس جرار زراعي لطفلة بإحدى قرى مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.



وبالفحص تم التوصل إلى والد الطفلة (مزارع- مقيم بدائرة المركز) وباستدعائه حضر وبصحبته نجلته (الطفلة المذكورة – 6سنوات)، وبسؤاله أفاد بسقوط كريمته بجوار الجرار دون اصطدامها به ولم يصبها أي مكروه، وأنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر أو شكاوى نظرا لوجود صلة قرابة بينه وبين سائق الجرار المشار إليه، وقد تم الصلح والتراضي بينهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.