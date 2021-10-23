 وزير الري يحذر: انهيار سد النهضة مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث - بوابة الشروق
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وزير الري يحذر: انهيار سد النهضة مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث

هديل هلال
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 8:57 م

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن «انهيار سد النهضة مشكلة كبيرة يتمنى ألا تتحدث»، مؤكدًا أن «مصر لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض وفقًا لآليات محددة معلنة للجميع».

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت: «لدينا إرادة سياسية وجاهزون للتفاوض بآليات محددة معلنة للجميع بمدة تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين؛ لوضع كل شخص أمام مسؤولياته».

وعن موقف مصر حال استمرار العند الإثيوبي بملف سد النهضة، عقب: «سؤال إجابته مش عندي»، مشيرًا إلى أن مصر لم تعترض على بناء سد النهضة، وخاصة أن الجانب الإثيوبي يروج شائعات وكلامًا مغلوطًا يجب تصحيحها.


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