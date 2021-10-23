اجتماع رباعي يضم البرهان وحميدتي وحمدوك والمبعوث الأميركي لحل الأزمة في السودان

أفادت قناة العربية، بانعقاد اجتماع رباعي يضم عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه محمد حميدتي وعبدالله حمدوك رئيس الحكومة السودانية والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث لحل الأزمة في السودان.

وفي وقت سابق اليوم، نفى رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، المعلومات المتداولة عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها «غير دقيقة فى إيراد مواقف الأطراف المختلفة».

وأكد المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء فى بيان أن «رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير فى مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التى أوردها فى خطابه يوم 15 أكتوبر، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع»، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

ولفت إلى أن «حمدوك يواصل اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء السودانى التقى أمس الأول بالمكون العسكرى فى المجلس السيادى، وبممثلى المجلس المركزى للحرية والتغيير، مؤكدا أنه «فى كل هذه اللقاءات، فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدنى الديمقراطى وحماية أمن وسلامة البلاد».

وكان رئيس حركة «تحرير السودان»، منى أركو مناوى، قد أعلن فى وقت سابق أن «رئيسى مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، توافقا على حل السلطة الانتقالية بمجلسيها (السيادة والوزراء)، ولكن اختلفا حول الإجراءات».

وخرج مئات آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى، مطالبين بحكومة مدنية بالكامل فى البلاد، فيما يعتصم مؤيدو الجيش أمام القصر الجمهورى للمطالبة بحل الحكومة.

ويعيش السودان على وقع أزمة سياسية حادة، بعد تصاعد الخلافات بين شقى عملية الانتقال السياسى، المدنى والعسكرى. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير فى عام 2019، يتقاسم الجيش السودانى السلطة مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذى أطلق شرارة الانتفاضة على البشير فى ديسمبر 2018.