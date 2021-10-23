نظم الجناح المصري بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ممثلا في الهيئة المصرية العامة للكتاب، حفل استقبال استضاف ممثلي الدول المشاركة بالمعرض ، حيث كان في استقبالهم د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه د. أحمد بهي الدين العساسي.

وأقيم حفل الاستقبال؛ بهدف تحقيق التبادل الثقافي بين مصر والدول المختلفة، والعمل على دعم العلاقات الثقافية بين مصر ودول إفريقيا، وكذلك دول أمريكا اللاتينية؛ بهدف الترويج لحركة الترجمة العكسية حيث تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنفيذ برنامج للترجمة العكسية من اللغات العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة والعكس.

كما استقبل د. هيثم الحاج علي الجانب اليوناني لتنسيق مشاركة اليونان كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٣ والمقرر اقامتها في ٢٦ يناير ٢٠٢٢.

وقد حضر الحفل ممثلو عدة دول منها الأرجنتين، وأسبانيا، واليونان، والدول العربية المشاركة، ومن الدول الإفريقية رواندا، وغانا، ونيجيريا، ومن الدول المهتمة ببرنامج الترجمة العكسية إيطاليا، وبولندا، وايرلندا.