قال الفنان محمد عبد الرحمن توتا، إنه يشارك في مسرحية شمسية وأربع كراسي، مع الفنان أشرف عبد الباقي بدور شخص مغرور، بطريقة كوميدية ويعمل في أحد البنوك.

وأضاف محمد عبد الرحمن توتا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أشرف عبد الباقي أهلاوي وزملكاوي في نفس الوقت، مردفا: «بيشوف مين اللي هيخسر ويحفل عليه معانا، لأنه مش بيهتم بالكرة، لكنه يشجع المنتخب».

وعن ظهوره في أحد الفيديوهات متحدثا عما وصفه بارتفاع الإيجارات، ذكر محمد عبد الرحمن أن إيجارات السكن في الساحل مرتفعة للغاية، معقبًا: «لكن أشرف عبد الباقي يساعدنا دائما الحمد لله بتمشي».