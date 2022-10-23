تفريغ 1325 سيارة لذوي الهمم بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، سفينة الرورو العملاقة SOO SHIN القادمة من تركيا وعلى متنها 1325 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة، يبلغ طولها 172 مترأ بغاطس 7.8 متر وحمولة كلية 44219 طنا، حيث غادرت الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا.



وبحسب بيان إعلامي، تعد هذه السفينة الـ18 من نوعها التى تدخل الميناء خلال هذا العام، ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن الرورو نحو 28131 سيارة، وتم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.



وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.