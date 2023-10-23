رئيس هيئة تعاونيات الإسكان يشارك في البطولة العالمية الثالثة للإنشاء والتشييد بروسيا

شارك اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في البطولة العالمية الثالثة للإنشاء والتشييد، والتي نظمتها وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في الاتحاد الروسي وشركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمدينة سان بطرسبرج.



وضمت البطولة 40 دولة من أعضاء رابطة الدول المستقلة، وبريكس، ومنظمة شانغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا.



وأكد البارودي أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولة روسيا، وإيجاد فرص استثمارية مع الشركات العاملة في مجال البناء والإسكان في روسيا وجنوب شرق آسيا بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وإبراز تجربة مصر الرائدة في مجال الإسكان التعاوني ودورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.



وأشار البارودي، في بيان للهيئة، إلى أنه استعرض عددا من المشروعات التي تنفذها الهيئة ولاسيما مدينة طربول الصناعية في عدد من الجلسات النقاشية، والتي عُقدت على هامش هذه البطولة، لافتاً إلى التطرق إلى التسهيلات والامتيازات التي تقدم للمستثمرين الأجانب في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.