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وزيرة خارجية ألمانيا: لبنان على شفا الانهيار

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 3:13 م

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربروك، على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي قابل للتطبيق للصراع بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت في تصريحات، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «المهم الآن هو العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي؛ لإيجاد حل دبلوماسي قابل للتطبيق، يحمي المصالح الأمنية المشروعة لكل من إسرائيل ولبنان».

وحذرت بيربوك من أن لبنان بات «على شفا الانهيار»، في ظل تصعيد إسرائيل حملتها العسكرية التي تستهدف حزب الله.

ونوهت المسئولة الألمانية أن أي «اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني».

وأشارت إلى أن «الالتزام بحماية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يسري على جميع أطراف النزاع».

وأضافت بيربروك: «جنود اليونيفيل يحظون بدعمنا الكامل، إنهم ضروريون لإيجاد حل سياسي للنزاع».

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