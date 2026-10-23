آلاف الطلاب في النمسا يتظاهرون للمطالبة بزيادة تمويل الجامعات

تظاهر آلاف الطلاب في شوارع فيينا، اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة الإنفاق على الجامعات.

وأبقت الموازنة التي أقرتها الحكومة، المؤلفة من حزب الشعب النمساوي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، وحزب "نيوس" الليبرالي، المخصصات المالية للجامعات العامة الـ 23 في النمسا دون تغيير عند 16 مليار يورو (18 مليار دولار) للفترة بين عامي 2028 و2030.

لكن الجامعات طالبت بزيادة التمويل إلى 18 مليار يورو لمواكبة التضخم.

وحذرت الجامعات من أن عدم زيادة التمويل سيؤدي إلى تقليص أنشطة التدريس والبحث العلمي والرعاية الطبية في المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أن الباحثين في بداية مسيرتهم المهنية سيكونون الأكثر تضررا، إذ لا يحصلون في كثير من الأحيان إلا على عقود محددة المدة.