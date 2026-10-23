افتتاح معرض جديد للأثاث الدمياطي لدعم الصناعة وتنشيط المبيعات

افتتح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وهاني الحجري، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة، معرض أثاث دمياط التابع لنقابة صناع الأثاث، تحت إشراف محمد مسلم ومحمد الحطاب، بهدف دعم صناعة الأثاث الدمياطي، وتنشيط حركة بيع المنتجات المحلية والترويج لها.

وأوضح محمد مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط، في بيان له اليوم، أن الافتتاح حضره شحته غريب، مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب وفد من الغرفة التجارية وشعبة الأثاث، في تأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لدعم صناع الأثاث، وتوفير فرص جديدة لتسويق منتجاتهم.

وأكد محمد عبد اللطيف فايد أن الغرفة التجارية بدمياط تحرص على مساندة صناع الأثاث والتجار، ودعم المبادرات التي تستهدف تنشيط حركة البيع والتسويق، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الدمياطية للوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

وأشار إلى أن المعارض المتخصصة تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين، والتعريف بجودة الأثاث الدمياطي وتنوع تصميماته، بما يعزز قدرته التنافسية ويدعم مكانته في سوق الأثاث المصري.

من جانبه، أكد محمد الحطاب، نائب رئيس نقابة صناع الأثاث، استمرار الجهود الرامية إلى دعم هذه الصناعة، التي تمثل أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية بمحافظة دمياط، والمساهمة في الحفاظ على ريادتها من خلال تشجيع المنتج المحلي وتعزيز فرص تسويقه.

ويأتي افتتاح المعرض ضمن الجهود الرامية إلى دعم صناعة الأثاث الدمياطي، وتوفير منافذ لعرض المنتجات المحلية أمام الجمهور، بما يسهم في مساندة الصنّاع، وتنشيط حركة التجارة، وتعزيز مكانة دمياط في صناعة الأثاث.