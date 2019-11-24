القبض على وزير المصائد والموارد البحرية السابق في ناميبيا وسط مزاعم بتلقيه رشى

القت السلطات الناميبية مساء اليوم القبض على وزير مصائد الأسماك والموارد البحرية السابق في ناميبيا برنارد إيساو على خلفية مزاعم بتلقيه رشى، وذلك وفقا لما صرح به المفتش العام للشرطة الناميبية، الليفتنانت جنرال سيباستيان ندايتونجا

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن إلقاء القبض على الوزير السابق يأتى في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن إيساو منح تراخيص صيد خاصة بأحد أنواع أسماك التونة لأكبر شركة أيسلندية لصيد الأسماك مقابل الحصول على رشى من الشركة .

وكان إيساو ووزير العدل الناميبى ساكيوس شانجالا قد قدما استقالهما في الأسبوع الماضى بعد نشر هذه المزاعم .

وأنكر إيساو، في تصريح أدلى به عقب إعلانه الاستقالة، تورطه في الفساد مشيرا إلى أنه تنحى جانبا للسماح بإجراء تحقيق موثوق به .

وقال اللفتنانت جنرال سيباستيان ندايتونجا المفتش العام للشرطة الناميبية إن إيساو سيمثل أمام المحكمة بعد غد الاثنين. وذكرت مصادر الشرطة أنه من المرجح تنفيذ المزيد من أوامر الاعتقال .