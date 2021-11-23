سامسونج تعتزم إقامة مصنع جديد للرقائق في تكساس

أفادت تقارير إعلامية بأن مجموعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس اختارت مدينة تايلور بولاية تكساس الأمريكية لإقامة مصنعها الجديد لإنتاج الرقائق الإلكترونية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قالت مصادر مطلعة إن سامسونج إلكترونيكس تعتزم بناء مصنع باستثمارات 17 مليار دولار لإنتاج الرقائق في مدينة تايلور بولاية تكساس، في الوقت الذي تستهدف فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحسين إمدادات الرقائق الإلكترونية محليا في الولايات المتحدة، لتجنب الأزمة الحالية في إمدادات الرقائق والتي أثرت على نشاط العديد من القطاعات الصناعية في العالم.

وذكر التقرير أن الشركة الأمريكية قد تعلن عن المشروع خلال ساعات، في الوقت الذي يعتزم فيه حاكم الولاية الأمريكية جريج أبوت إصدار "إعلانه الاقتصادي" في وقت لاحق من اليوم بالتوقيت المحلي.

ويمكن أن يوفر المصنع الجديد حوالي 1800 وظيفة، في حين من المتوقع دخوله مرحلة الإنتاج بنهاية 2024.