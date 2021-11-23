يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

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