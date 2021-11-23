 بث مباشر.. السيسي يترأس قمة «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

بث مباشر.. السيسي يترأس قمة «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:56 ص

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن قناة «الأولى»:


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك