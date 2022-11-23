ارتفاع حصيلة إصابات زلزال تركيا لـ46 حالة

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أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية «آفاد»، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع الإصابات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب ولاية دوزجة شمال غرب تركيا فجر اليوم، إلى 46 حالة، وحدوث أضرار مادية، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا شدته 6 درجات ضرب منطقة غرب تركيا، فجر اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدينة إسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة.

وحدد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، مركز الزلزال على بعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية «آفاد»، إن الزلزال وقع في الساعة 04:08 بالتوقيت المحلي، في قضاء غول ياقا بولاية دوزجة، على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأدى الزلزال، إلى اهتزاز المباني في العديد من المدن المجاورة.

وقالت فاطمة كولاك التي تقطن في دوزجة لوكالة «فرانس برس»: «استيقظنا على ضوضاء شديدة وهزّة أرضية.. لقد خرجنا من منازلنا في حالة ذعر، ونحن الآن ننتظر في الخارج».

وأظهرت مشاهد أولية، أشخاصا يلتحفون بطانيات ويقفون خارج منازلهم في الصباح الباكر، في حين وضع بعضهم البطانيات على الأرض وأشعلوا نيرانا للتدفئة.

وقالت السلطات، إن المدارس ستغلق يوم الأربعاء في محافظتي دوزجة وساكاريا.