الهند: إعطاء اليمن أولوية في صادرات القمح لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي بها

قالت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة "راتشيرا كامبوج"، إن بلادها اتخذت خطوات لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي في اليمن عن طريق إعطائها الأولوية في صادرات القمح.

وأضافت المندوبة الهندية -في معرض كلمة ألقتها بمجلس الأمن فيما يتعلق بهذا الشأن ونشرت اليوم- "نواصل تصدير القمح إلى اليمن من أجل التخفيف من الآثار العكسية لتغيرات الإمدادات في أسواق السلع العالمية، ونحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضاً".

وحثت المندوبة الهندية اليمن على انتهاج مسار السلام تطبيق وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدة ضرورة التركيز على إجراءات بناء الثقة والتعاون من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني عن طريق البدء في إجراء حوار سياسي شامل لإنهاء الصراع، وأن تتعاون كافة الأطراف بصورة بناءة مع المبعوث الخاص إلى اليمن لدعم جهوده الرامية إلى إيجاد حل سياسي للصراع.

وأكدت ضرورة إرسال مجلس الأمن الدولي، إشارة واضحة وقوية إلى أي أحد يقف في طريق هذه الجهود، مجددة دعوة بلادها إلى التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في اليمن حتى يمكن القضاء مستقبلاً على التهديدات بشن هجمات بصواريخ متطورة أو بطائرات بدون طيار هناك.