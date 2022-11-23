وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء على خطة قبرصية بقيمة 7.75 مليون يورو لدعم المنتجين الزراعيين المُتضررين من تداعيات العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس الماضي.



وذكرت المفوضية في بيان صحفي (نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل) أن قبرص أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمات، برغبتها في تمويل خطة بقيمة 7.75 مليون يورو لدعم بعض المنتجين الزراعيين في سياق تداعيات الأزمة الأوكرانية. وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وستكون مُتاحة للقطاع الزراعي، لا سيما لمنتجي البطاطس والخضروات والبيض وكذلك لبعض المنظمات والتعاونيات المعترف بها.



وأضاف البيان أن خطة قبرص في هذا الشأن تهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة الجيوسياسية الحالية وضمان إبقاء السيولة الكافية متاحة للمستفيدين المؤهلين حتى يتمكنوا من مواصلة أنشطتهم.