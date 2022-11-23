تركيا: زلزال بقوة 6 درجات يضرب المناطق الواقعة شمال غرب أنقرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المركز القومي التركي لعلوم الزلازل أن زلزالاً بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب المناطق الواقعة شمال غرب العاصمة أنقرة في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.

وذكر المركز التركي أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة الرابعة وثماني دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي عند خط عرض 40.84 درجة وخط طول 31.01 درجة وعلى بعد 186 كيلومترا شمال غرب أنقرة.

ونقلت قناة "تي آر تي" التليفزيونية التركية عن وكالة إدارة الكوارث تأكيدها أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 14 كيلومترا شمال غرب إقليم دوتس شمال غرب تركيا.

وصرح وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بأنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.