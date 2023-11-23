إصابة أكثر من 20 في مظاهرات مؤيدة لعودة الملكية وأخرى مطالبة بالجمهورية في نيبال

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تدفق آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة النيبالية، كاتمندو، اليوم الخميس؛ للمشاركة في مظاهرات مطالبة بعودة الملكية ومظاهرات مضادة داعمة للنظام الجمهوري الحالى فى البلاد.

وقالت الشرطة إن 23 شخصا على الأقل أصيبوا في اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لإعادة النظام الملكي والشرطة.

ونظم المظاهرة المؤيدة للنظام الملكي رجل الأعمال دورجا براسال، بينما قاد المظاهرة الموالية للنظام الجمهوري الجناح الشبابي للحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحد "سي بي إن-يو إم إل" المعارض الرئيسي في جانب آخر من المدينة.