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الليلة.. الزمالك يواجه المصري للانفراد بصدارة الدوري

محمد ثابت
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 10:31 ص

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز موسم 2024-2025.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز  على المصري وحصد نقاط المباراة الثلاث للانفراد بصدارة الدوري المصري، خاصة بعد تعثر الأهلي مساء أمس أمام الاتحاد السكندري، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل الزمالك المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي والاتحاد السكندري وبيراميدز أصحاب السبع نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق المصري البورسعيدي هو الآخر في تحقيق الانتصار أمام الفارس الأبيض في مباراة اليوم، والوصول إلى النقطة السابعة للتساوي مع ثلاثي المقدمة في عدد النقاط.


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