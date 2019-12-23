رئيس مجلس معرة النعمان يدعو لإجلاء المدنيين إلى ريف ادلب السوري

(د ب أ)

ناشد رئيس المجلس المحلي في مدينة معرة النعمان بلال ذكرى كافة المدنيين والمنظمات الذين يمتلكون سيارات وشاحنات التوجه إلى مدينة معرة النعمان جنوبي مدينة ادلب السورية لإجلاء آلاف العائلات التي لا تزال هناك بسبب المعارك بين المعارضة والقوات السورية.

وقال ذكرى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "آلاف العائلات من أبناء مدينة معرة النعمان أو البلدات وقرى ريفها الشرقي، التي تتعرض للقصف وتشهد معارك بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية السورية، يبحثون عن سيارات لنقلهم إلى مناطق ريف ادلب الشمالي وريف حلب ".

وأكد ذكرى "نزح حوالي مئة الف شخص خلال الخمسة ايام الماضية بينهم حوالي 25 ألف شخص اليوم باتجاه ريف ادلب الشمالي، وتوزعوا بين البلدات المزارع والمخيمات، وسط ظروف جوية صعبة.. وهناك تحذيرات من عواصف وامطار غزيرة نهاية الاسبوع الحالي ما يزيد في معاناة النازحين ".

وحذر رئيس المجلس من "كارثة انسانية تقع في مدينة معرة النعمان التي أصبحت تضم آلاف من ابناء المدينة والبلدات المجاورة، بسبب القصف الجوي والصاروخي الذي يستهدف المدينة ".

وقال فريق منسقي الاستجابة في بيان لهم اليوم الأحد إن "نحو 80 ألف شخص نزحوا من منطقة معرة النعمان وريفها في الأيام الخمسة الماضية ".

ووثق الفريق منذ مطلع تشرين ثان/نوفمبر الماضي وحتى اليوم نزوح اكثر من 200 أالف شخص من ريف إدلب الجنوبي إلى المناطق الشمالية للمحافظة، وذلك جراء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من الطيران الحربي الروسي والسوري.

من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ(د.ب.أ) إن "أكثر من 13 شخصا قتلوا اليوم واصيب العشرات بجروح جراء شن طائرات حربية سورية وروسية أكثر من 200 غارة على مدينة معرة النعمان وريفها الشرقي ".

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