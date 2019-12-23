وافقت السلطات الإسرائيلية على السماح للعشرات من مسيحيي قطاع غزة لدخول الضفة الغربية والقدس بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وقال كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بقطاع غزة، اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من بين 600 طلب تم تقديمها الأسبوع الماضي "تلقينا حتى الآن فقط 55 تصريحا إسرائيليا لدخول الضفة الغربية والقدس".

وأضاف أنه لا يزال بانتظار الموافقة على بقية الطلبات حتى يتسنى لأكبر عدد من مسيحيي القطاع المشاركة في احتفالات عيد الميلاد.

ومن بين من صدرت لهم الموافقة ثلاثة قصّر و47 يتجاوز سنهم الستين. وسيسمح للحاصلين على تصاريح بالسفر عبر إسرائيل من غزة إلى القدس، حيث تم صلب المسيح وفقا "للعهد الجديد"، وكذلك مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية حيث وُلد المسيح.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسيحيين في غزة يقدر بنحو ألف شخص.