لافروف عن رفض نظيره الأرمني القدوم إلى روسيا: يجب ألا نتجنب المحادثات الثلاثية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، في تعليقه على رفض وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، القدوم إلى موسكو لإجراء محادثات، بأنه على الرغم من الأحداث الحتمية "على الأرض"، لا ينبغي الامتناع عن جولات المحادثات المتفق عليها.



وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف: "هذه الحوادث، التي لا مفر منها في أي نزاع والتي، بالطبع، تحتاج إلى النظر فيها على وجه السرعة ومحاولة تسويتها، ستستمر لفترة أطول، وأكثر، إذا رفض أحد الطرفين في كل مرة بعد كل حادث، المشاركة في جولات المفاوضات المتفق عليها. ذلك لن يحقق أي فائدة لأحد أبدا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأضاف لافروف: "هنا، عرض جيهون عزيزوفيتش، بالتفصيل، رؤية الجانب الأذربيجاني للوضع. لو أن زميلنا الأرميني، وزير الخارجية، السيد ميرزويان، أكد مشاركته، لكان أوفى بالاتفاقات، وكانت ستتاح له نفس الفرصة، وعندها كان يمكن وللمجتمع الدولي أيضاً استخلاص النتائج".



وأشار لافروف إلى أن أرمينيا لم تستخدم القنوات الدبلوماسية لإبلاغ روسيا برفض اللقاء الثلاثي في موسكو مع وزيري خارجية أذربيجان وروسيا.



هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت يوم أمس الخميس، بأن لقاء وزراء خارجية، روسيا وأرمينيا وأذربيجان، الذي كان من المفترض أن يبحث إعداد معاهدة سلام، خطط لعقده في 23 ديسمبر، لكن يريفان رفضت المشاركة.

وجاء في بيان الوزارة على موقعها: "تم الإعراب عن الأسف لقرار يريفان رفض المشاركة في لقاء وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا المقرر عقده في 23 ديسمبر، في موسكو لبحث مسائل إعداد معاهدة سلام".