مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بمغاغة شمال المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة شمال محافظة المنيا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى مدخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة.

وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 5 أشخاص آخرين وقد تم نقلهم الى مستشفى مغاغة المركزي، وجار إزالة آثار الحادث بمعرفة الوحدة المحلية لقرية برطباط، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

