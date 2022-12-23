مقتل رجل شرطة في انفجار سيارة مفخخة في إسلام آباد

ذكر مسؤولون باكستانيون أن سيارة مفخخة انفجرت في إسلام آباد اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال مسؤول الشرطة، محمد تنوير، إن السائق فر من المركبة وفجر العبوات الناسفة، بعد أن اعترض رجال شرطة السيارة.

ووقع الانفجار، بعد أيام من قتل قوات كوماندوز بالجيش الباكستاني 33 مقاتلا من طالبان، خلال عملية لتحرير ضباط شرطة مكافحة الإرهاب، كانوا محتجزين كرهائن، داخل مجمع سجن.

ووقعت أعمال العنف في باكستان، بعد أشهر من انهيار محادثات السلام بين إسلام آباد ومقاتلي طالبان، الذين كانوا يختبئون في أفغانستان، الشهر الماضي. وتوسطت في المفاوضات شبكة حقاني، التابعة لحركة طالبان الأفغانية.