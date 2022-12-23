إصابة أكرم توفيق بقطع جزئي في الرباط الصليبي وأشعة جديدة خلال ٤٨ ساعة

أثبتت الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسيجري أشعة جديدة خلال ٤٨ ساعة

وكشف مصدر بالأهلى، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الأشعة بينت معاناة أكرم توفيق من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، بعد نقله للمستشفى اليوم الجمعة، ومن المقرر خضوعه لأشعة جديدة خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة.

وتعرض أكرم توفيق، لاعب الأهلي، لإصابة لإصابة قوية في الركبة، ليغادر الملعب متوجها إلى المستشفى لإجراء أشعة عاجلة لبيان قوة الإصابة.

وكان لاعب الأهلي تعافى مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها في يناير الماضي أثناء كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتسببت هذه الإصابة في ابتعاد أكرم توفيق لما يقرب من 8 أشهر عن الملاعب.