أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، أن عناصرها تمكنوا من تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها، بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «عناصرها زرعوا تلك الصواريخ في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد، وفجروها فور وصول الآليات للمكان».

وفي وقت سابق، قالت إن «أحد عناصرها أجهز على 4 جنود إسرائيليين من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة».

ولفتت إلى أن «عناصرها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية خاصة بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، كما تمكنوا من استهداف قوات النجدة التابعة للقوة الإسرائيلية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأوقعوهم جميعًا بين قتيل وجريح».

وأفادت القسام بأن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس، مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن عناصرها استخدموا خلال الاشتباكات عبوات العمل الفدائي، وقذائف «الياسين 105» المضادة للدروع، وقذائف «TBG» المضادة للأفراد والتحصينات.

وأكدت أن «عناصرها أوقعوا خلال الاشتباكات عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح»، قائلة إن «الاشتباكات ما زالت مستمرة».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، وإصابة ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.