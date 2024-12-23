وزير الخارجية الأردني: مستعدون لتقديم كل الدعم لسوريا

قال نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن «إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة كلها».

وأكد الصفدي خلال تصريحات صحفية في دمشق، عقب عقد مباحثات موسعة

مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا، موضحًا أن المملكة ستساعد السوريين في عملية إعادة الإعمار.

وأعرب عن أمله أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا، مؤكدا أن الأردن سيقف دوما بجانب الشعب السوري، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وذكر الصفدي، أنه بحث مع الشرع ما يمكن أن يقدمه الأردن للشعب السوري، إضافة إلى أنه ناقش الجانب الأمني.

كما أكد حرص الأردن تقديم كل سبل الدعم للاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن «عودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية»