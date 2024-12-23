ضبط متهم بدهس سيدة وحفيدتها وإصابتهما في الإسكندرية

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على شخص، طالب؛ لاتهامه بقيادة سيارة ملاكي "برعونة"، ما أدى إلى إصابة شخصين "سيدة وحفيدتها" بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارين من إدارتي شرطة المرور والنجدة، يفيدان وقوع حادث سير، ما أسفر عن إصابة شخصين "سيدة وحفيدتها"، تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، فقد جاءت عملية الضبط إثر تداول منشور عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن سير قائد سيارة ملاكي "برعونة"، ما أدى إلى إصابة شخصين "سيدة وحفيدتها".

وبالفحص تبين أنه وبتاريخ 21 ديسمبر الجاري، اصطدمت سيارة قيادة الطالب، المتهم، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، شرقي الإسكندرية بـ"سيدة وحفيدتها"، والتسبب في إصابتهما بإصابات بالغة.

وأكدت التحريات صحة المنشور، وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم تم ضبطه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، أقر بوقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.