رغم ارتفاع الدولار، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 5 جنيهات في الجرام، ليصل سعر عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر- 3760 جنيها، مقابل 3765 جنيها أمس، وفق الأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، فإن سعر جرام عيار 24 انخفض مسجلا 4297 جنيها، مقارنة بـ4292 جنيها، وتراجع سعر عيار 18 مسجلا 3223 جنيها، مقابل 3218 جنيها.

وخسر سعر الجنيه الذهب 40 جنيها، ليسجل 30080 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية، وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وارتفع الدولار في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات اليوم، بنحو 16 قرشا، ليصل إلى مستويات الـ51.10 جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وعالميا، تراجعت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر، خلال تداولات اليوم، الإثنين، بنسبة 0.29% مسجلة 2615 دولارا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة، بنسبة 0.58% مسجلة 2629 دولار للأوقية.