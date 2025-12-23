باكستان تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان وحماية المدنيين مع تصاعد حدة الحرب

في ظل استمرار نيران الحرب في اجتياح السودان، دعت باكستان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيدا لانتقال سياسي سلمي يلبي تطلعات الشعب السوداني.

وقال السفير عثمان جادون، نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن أمس الاثنين، إنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان" وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وتابع جادون، خلال مناقشة حول التدهور السريع للأوضاع في السودان، قائلا: "إن الحوار السياسي والمصالحة هما السبيل الوحيد المستدام للمضي قدما".

وكان النزاع في السودان قد اندلع في أبريل 2023 على خلفية صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وحذر السفير الباكستاني، أمام جلسة مجلس الأمن المكون من 15 عضوا، من أن: "أزمة السودان تتفاقم، والعبء الأكبر يقع على المدنيين.. وحتى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لم تسلم من ذلك".

وفي هذا الصدد، أدان السفير جادون الهجوم المميت بطائرة مسيرة الذي استهدف الأسبوع الماضي جنود حفظ السلام ضمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، المتمركزة في المنطقة المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.