ما الفرق بين أعراض البرد العادي وفيروس كورونا؟

نشر فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وقضى على عدد من سكانها الذعر حول العالم، خوفا من انتقال الفيروس للدول المجاورة، ولذلك اتخذت بعض الدول إجراءات احترازية مثل فحص المسافرين القادمين من ووهان الصينية فى مطارات الولايات المتحدة الأمريكية؛ منعا لدخول الفيروس المميت إلى واشنطن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس كورونا الغامض المنتشر فى الصين تتشابه أعراضه مع البرد العادى الذى يصيبنا كثيرا خلال فصل الشتاء، وأشياء بسيطة هى ما تبرز الفرق؛ ففيروس كورونا ليس فيروسا واحدا بل مجموعة من الفيروسات التى حينما يصيب أحدها الجسم تظهر عليه أعراض البرد العادى ويظل مختفيا حتى تظهر المضاعفات، ومن الأعراض التى تتشابه مع البرد: سيلان الأنف، السعال، التهاب الحلق، الحمى وهى ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس وقىء وإسهال.

وعند الإصابة بالبرد تكون الأعراض خفيفة ومحتملة ولكن حينما يصاب الجسم بفيروس كورونا فإن الأعراض تصبح شرسة بعد 3 أيام من الإصابة وتؤدى سريعا لحدوث التهاب رئوى يعقبه توقف فى بعض أجهزة الجسم الحيوية مثل القلب والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وهى عدم القدرة على التنفس دون جهاز تنفسى وفشل فى وظائف الكلى وهذا يؤدى إلى الوفاة.

ــ أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا والبرد:

وفقا لـ«Nbcnews»، فإن هناك بعض الخطوات السهلة التى تساعد فى تجنب الإصابة بفيروس كورونا والبرد العادى لأن طريقة انتشارهما متشابهة، وهى:

ــ الحد من التوتر والحصول على التغذية الجيدة والصحية لتقوية جهاز المناعة الذى يحارب الفيروسات.

ــ الحذر عند استخدام العملات النقدية ولوحات المفاتيح ووسائل المواصلات لأن العدوى تنتشر بهم كثيرا بسبب العطس والسعال.

ــ بلع حبة من الثوم يوميا لأنها تساعد فى تقوية الجسم ضد الفيروسات.

ــ فى حالة وجود مريض بالبرد يجب عزله عن الأصحاء وعدم استخدام مناشف اليد الخاصة به أو الاقتراب من الأدوات التى يتناول بها طعام وأيضا ينصح بغسل ملابسه بمفردها.

ــ عدم وضع اليدين على الأنف أو العين أو الفم دون غسلها لأنها تساعد فى نشر العدوى الفيروسية.

ــ طهى الطعام جيدا وخاصة البيض والدجاج.

حسبما ذكر مركز السيطرة على الأمرض بالولايات المتحدة فإن ارتداء القناع الطبى على الوجه أمر مهم فى حماية الجسم من الفيروسات سواء البرد أو كورونا وفى حالة عدم قدرة المريض على ارتدائه ينصح بأن يفعل ذلك من يتعاملون معه.

كما يجب ارتداء قفازات اليد عند التعامل مع المصاب بفيروس البرد لأنه يمكن أن يكون حاملا لفيروس كورونا لأن أعراضه تظهر بعد أيام من الإصابة.