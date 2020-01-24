جمارك السلوم تحبط محاولتي تهريب كمية من السجائر والمشروبات الكحولية

أحبطت جمارك السلوم بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم محاولتي تهريب كمية من السجائر والمشروبات الكحولية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة تهريب كمية من البضائع المخالفة داخل مشمول 3 سيارات محملة بشكائر أسمنت مصدرة إلى ليبيا، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 1500 خرطوشة سجائر و8 كراتين بها 192 عبوة مشروبات كحولية، مشيرا إلى أن إجمالي التعويضات بلغت مليونا و 178 ألفا و80 جنيها.

ولفت إلى أن محمد عجمي نصار مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط والتحفظ على المضبوطات.