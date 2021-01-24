 البرلمان يوافق رسميا على تشكيل لجنة القيم برئاسة الهنيدي وعضوية 14 نائبا - بوابة الشروق
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البرلمان يوافق رسميا على تشكيل لجنة القيم برئاسة الهنيدي وعضوية 14 نائبا

صفاء عصام وأحمد عويس:
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 2:57 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 2:57 م

وافق مجلس النواب على ماقررته اللجنة العامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي على ترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

وبموافقة نواب الجلسة العامة اليوم، أصبح تشكيل لجنة القيم رسميا: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، ايلاريا سمير حارس (الشعب الجمهوري).

وذلك بالإضافة للنواب: عيسي أبوطمر (حماة الوطن)، ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مى كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، علي عبد الونيس (مستقل).


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