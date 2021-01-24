مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تناقش التعاون بين البلدين

عقدت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي فيصل بن فاضل الإبراهيم من الجانب السعودي ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أمين اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي شريف سليم العلماء من الجانب الإماراتي.



وتناول الاجتماع وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عدة مواضيع تخص مستقبل المجلس وأهم الأهداف المرجو تحقيقها خلال الدورة الثانية للمجلس،وتطرق الاجتماع للمبادرات التي أٌطلقت بين البلدين في وقت سابق خلال الاجتماعات التي عقدت في الرياض وأبوظبي.



كما ناقش الاجتماع خارطة الطريق للفترة القادمة وأبرز المحطات المهمة في الدورة الثانية، كما أكد أهمية تعزيز دور اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص والدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.



ونقل العلماء تحيات وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس الجانب الإماراتي في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي سهيل فارس المزروعي، وتمنياته للجميع بالنجاح والتوفيق في كل ما يخدم مصالح البلدين ويعزز مكانتهما.



وقال إن الشراكة مع السعودية تعتبر غاية في الأهمية ومحل اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لما لها من دور مهم في تحقيق استراتيجيات تخدم رفاه الشعبين وتوطد علاقاتهما الأخوية، ويعكس العلاقات المتجذرة بين البلدين".



ولفت إلى أن الاجتماع يعتبر فرصة مثالية للوقوف على المقترحات ومناقشة التحديات لتجاوزها والإعداد للمشاريع المقبلة بما يتوافق مع طموح قيادة البلدين وخدمة الشعبين وتعزيز العمل المشترك،وأثنى على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية لافتا إلى أهمية التعاون في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة خصوصاً في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-19".