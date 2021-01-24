قبل 8 أيام من مغادرة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفعت السرية عن وثيقة رئيسية قالت إنها "توفر توجيهًا استراتيجيًا شاملاً" لنهجها تجاه آسيا، منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على "التفوق الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي" في المنطقة، بينما "تمنع الصين من إقامة مجالات نفوذ غير ليبرالية جديدة، كما تنص على شبه جزيرة كورية "خالية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية"، وتعرب عن التزامها بـ"تسريع نهوض الهند"، بحيث يمكن للبلدين التعاون من أجل الحفاظ على الأمن البحري ومواجهة النفوذ الصيني، وفقا لموقع "إن بي آر".

• ترامب يسعى لإلزام بايدن بسياساته

توضح الورقة الدوافع وراء بعض تصرفات إدارة ترامب تجاه الصين، لكن المحللين يقولون إنها متناقضة مع ذاتها وأيديولوجية في أهدافها، ويقول النقاد إنه من خلال نشر الوثيقة علنًا، كانت إدارة ترامب تحاول إلزام إدارة بايدن القادمة بسياساتها، بينما أكدت أسوأ مخاوف الصين بشأن نوايا الولايات المتحدة.

من المرجح أن يحتفظ الرئيس بايدن ببعض جوانب سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه الصين؛ إذ أشار المسؤولون الجدد في الإدارة إلى أنهم يعتزمون الاستمرار في الضغط على الصين من أجل حملتها القمعية على الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، ودعم إعلان إدارة ترامب عن الإبادة الجماعية للأويغور في منطقة شينجيانج، لكن من المتوقع أن تعمل الإدارة الجديدة على استئناف الحوار، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ، مع التنسيق مع الحلفاء.

• البحث عن الأسبقية اقتصاديا وعسكريا

الوثيقة التي رفعت عنها السرية هي "مخطط لحرب باردة"، كما يقول لايل جولدشتاين، أستاذ الأبحاث في الكلية الحربية البحرية الأمريكية، وهو يصف رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على السيادة الاستراتيجية على أنها "موقف متطرف" لأنها ببساطة لا تتوافق مع الواقع؛ حيث يقول جولدشتاين: "هذا ليس صحيحًا فقط على الجانب العسكري، وأعتقد أن الاتجاه ربما يكون أكثر وضوحًا على الجانب الاقتصادي".

الصين هي الشريك التجاري الأكبر لمعظم الدول الآسيوية وللعديد من الدول الأخرى حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة في الحجم الاقتصادي المطلق بحلول عام 2028، وفقًا لدراسة حديثة في المملكة المتحدة.

يقول مايكل دي، مدير برنامج شرق آسيا في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، وهي مؤسسة فكرية بواشنطن العاصمة، إن رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على أسبقيتها كقوة عسكرية واقتصادية عالمية بلا منازع من المحتمل أيضًا أن تؤدي إلى التفكير الصفري الذي تصبح فيه مواجهة صعود الصين الأولوية الكبرى للولايات المتحدة، متابعا: "أود أن أقول إن الوثيقة ربما تتعلق فقط باحتواء الصين".

ويحذر من أن مثل هذا النهج من المرجح أن ينفر الحلفاء والشركاء في آسيا وخارجها، في حين أن الكثيرين قد يرحبون بوجود الولايات المتحدة في المنطقة كقوة موازنة للصين ويساعدون في صد الصين.

• واشنطن تفرض إجراءات لمعاقبة الصين

أطلقت إدارة ترامب العشرات من الإجراءات التي تهدف إلى معاقبة الصين في العام الماضي لسياساتها في هونج كونج، وأفعالها في بحر الصين الجنوبي ومعاملة أقلية الأويجور، وفرضت واشنطن أيضًا عقوبات وحظرت الشركات الأمريكية والمستثمرون من التعامل مع العديد من شركات التكنولوجيا العالية في الصين أو الاستثمار فيها.

تقول سوزان شيرك، رئيس مركز القرن الحادي والعشرين الصيني في جامعة كاليفورنيا: "إنهم يحاولون بالإكراه إعاقة التنمية الصينية.. الآن أعلم أن هذه هي وجهة نظر الصينيين، لكن من الصعب وصف هذه الأعمال بأي طريقة أخرى".

• بايدن يسعى لتغيير مسار ترامب

انتقدت الصين الوثيقة كما كان متوقعا، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن "محتواها لا يؤدي إلا إلى فضح النية الخبيثة للولايات المتحدة لاستخدام استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ لقمع واحتواء الصين وتقويض السلام والاستقرار".

ويقول محللون إن توقيت رفع السرية يشير إلى محاولة لوضع حد في فريق بايدن ومنعه من إبعاد السياسة الأمريكية عن مسار المواجهة الذي حددته إدارة ترامب.

ويضيف شيرك أن البيت الأبيض في عهد ترامب "يدرك أن إدارة بايدن ترغب في تبني استراتيجية مختلفة تجاه الصين، ستكون أكثر عملية وفاعلية وتتعاون بشكل أكبر مع الحلفاء".